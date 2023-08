Gastgeber Australien zieht ins Viertelfinale ein

Caitlin Foord (29.) brachte Australien in Sydney vor der Pause auf Kurs, Hayley Raso (71.) legte im zweiten Durchgang nach. Der Co-Gastgeber trifft nun im Viertelfinale am Samstag (9.30 Uhr MEZ) auf Frankreich oder Überraschungsteam Marokko, die am Dienstag im letzten Achtelfinale aufeinander treffen. Bei der vergangenen WM war für die Matildas noch in der ersten K.o.-Runde gegen Norwegen Endstation.