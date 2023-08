"Glauben alle daran": Japan jagt den zweiten WM-Titel

Die japanischen Fußballerinnen haben vor ihrem Viertelfinale bei der WM in Australien und Neuseeland ein klares Ziel vor Augen. Nach dem frühen Ausscheiden der Mannschaften aus Deutschland, den USA und Norwegen sind die Japanerinnen die letzten verbliebenen Ex-Weltmeisterinnen im Turnier. Am Freitag (9.30 Uhr MEZ/ARD) wollen sie gegen Schweden in Auckland ihrem zweiten Titel näher kommen.

"Ich war 13 Jahre alt oder so", erinnerte sich Mittelfeldspielerin Fuka Nagano am Donnerstag an den Titelgewinn der Japanerinnen 2011 in Deutschland: "Damals habe ich gesehen, wie die Nadeshiko gespielt hat, und das hat mich wirklich bestärkt." Nun wolle man "Japans Stärke auch bei diesem Turnier zeigen", so Nagano: "Wir glauben alle daran, dass wir es schaffen können."