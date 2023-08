Jamaika-Erfolg als Signal in Streit mit Verband

Die jamaikanischen Fußballerinnen sehen ihren historischen Achtelfinaleinzug bei der WM in Australien und Neuseeland als Schlüsselmoment im Zwist mit dem eigenen Verband. „Je besser wir abschneiden, desto mehr Druck“ entstehe auf die Jamaika Football Federation (JFF), erklärte Torhüterin Rebecca Spencer: „Wir hoffen, dass sie uns jetzt ernst nehmen, was sie eigentlich hätten tun sollen, und dass sie uns das geben können, was wir verdient haben.“