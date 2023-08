Frauen-WM 2023: Matthäus zu DFB-Frauen - "Vorrunde sollten wir überstehen"

Lothar Matthäus hat Vertrauen in die deutschen Fußballerinnen bei der WM in Australien und Neuseeland. „Kanada ist jetzt zum Beispiel ausgeschieden und da ist man hoffentlich gewarnt.

Das Spiel gegen Südkorea sollte gewonnen werden“, sagte der deutsche Rekordnationalspieler in einem RTL/ntv -Interview, „die Vorrunde sollten wir schon überstehen.“

Die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft am Donnerstag (Do., ab 12 Uhr im Liveticker) im Gruppenfinale auf Südkorea und hätte mit einem Sieg den Einzug ins Achtelfinale sicher. Sollten sich die Frauen durchsetzen, hat Matthäus für den weiteren Turnierverlauf aber so seine Bedenken.