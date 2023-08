Miroslav Klose fordert bessere Bezahlung für DFB-Frauenteam

Der DFB-Rekordtorschütze im Männerteam (71 Treffer) gab an, sich in seiner Trainerkarriere auch mit Frauen-Teams beschäftigt zu haben. "Die machen das Gleiche wie wir Männer, die trainieren genauso hart wie wir, die sind genauso ehrgeizig wie wir und bringen so viel Leidenschaft in dieses Spiel", sagte Klose: "Aber sie haben sehr viel weniger Geld."