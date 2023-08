Popp von Rummenigge schockiert - sie hätte Rubiales "vielleicht eine geklatscht"

Deutschlands Fußballerin des Jahres Alexandra Popp hat zum Kuss-Skandal um den spanischen Verbandspräsidenten Luis Rubiales eine klare Meinung. „Wenn unser DFB-Präsident so meinen Kopf genommen hätte und mich auf den Mund geküsst hätte, wäre ich da definitiv auch nicht locker mit umgegangen“, sagte Popp bei der NDR-Talkshow DAS! am Mittwoch.

Gegenüber dem ZDF erklärte Popp ebenfalls am Mittwoch, sie sei von den Bildern „sehr erschrocken“ gewesen. „Eine Frau so zu untergraben vor Milliarden von Augen, ist einfach brutal. Ich glaube, wir sind mittlerweile in einem Jahrhundert, wo so etwas einfach nicht mehr sein darf, gerade auf solchen Positionen nicht sein darf“, führte die Torjägerin des VfL Wolfsburg weiter aus.