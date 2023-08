"Sie sind keine Außenverteidigerinnen": Südkorea-Coach Bell zeigt die deutschen Schwachstellen klar auf

Dort spielten Svenja Huth und Chantal Hagel, die Bell zwar für hervorragende Spielerinnen hält - doch es gibt ein Problem: „Sie sind keine Außerverteidigerinnen. Sie haben nicht die Ausbildung von Außenverteidigerinnen, also war es richtig, diese Bereiche ins Visier zu nehmen.“

Tatsächlich spielen Huth und Hagel beim VfL Wolfsburg üblicherweise nicht in der Verteidigung. Die Bundestrainerin hatte die beiden Spielerinnen umfunktioniert, um damit auch auf die vielen Ausfälle in der deutschen Defensive zu reagieren.

Huth und Hagel alternativlos für Voss-Tecklenburg?

Das brachte Voss-Tecklenburg in Zugzwang, wenngleich sich mit Sophia Kleinherne und Sarai Linder auch noch Optionen in Kader befanden, die auf der Außenverteidiger-Position deutlich geschulter sind.

Am Ende reichte den DFB-Frauen das 1:1-Unentschieden nicht zum Einzug ins Achtelfinale, stattdessen durften Marokko und Kolumbien in der Gruppe H jubeln. Die deutschen Frauen traten dagegen die Heimreise an.