Faeser nach Pokal-Finale: Deutschland "bereit" für Frauen-WM

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sieht das DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln als starkes Zeichen auch mit Blick auf die deutsche Bewerbung um die Weltmeisterschaft 2027. Der DFB möchte die Titelkämpfe in drei Jahren gerne gemeinsam mit Belgien und den Niederlanden austragen. "Wir wären bereit für eine WM im Herzen Europas, die Frauen und Frauenfußball fördert, die nachhaltig ist und die Fans in den Mittelpunkt stellt", sagte die 53-Jährige nach dem Pokalfinale.