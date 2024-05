Frauen-WM 2027: Nagelsmann drückt DFB die Daumen

Erst die Heim-EM im Sommer, dann auch noch eine WM im eigenen Land? Männer-Bundestrainer Julian Nagelsmann hofft vor der Vergabe der Frauen-WM 2027 auf ein weiteres Fußball-Großereignis in Deutschland. „Ich wünsche mir, dass die sehr gute Bewerbung Früchte trägt, damit wir nach einer hoffentlich erfolgreichen Heim-EM auch eine Heim-WM genießen dürfen“, sagte Nagelsmann.

Brasilien Konkurrent bei Frauen-WM

Das Turnier in drei Jahren wird beim FIFA-Kongress in der thailändischen Hauptstadt Bangkok am Freitagmorgen vergeben. Der DFB bewirbt sich gemeinsam mit Belgien und den Niederlanden, einziger Konkurrent ist Brasilien.