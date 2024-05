Frauen-WM 2027: Rückschlag für deutsche Co-Bewerbung

Die Vergabe der Weltmeisterschaft in drei Jahren wird am 17. Mai auf dem FIFA-Kongress in Bangkok erfolgen. Deutschland hatte 2011 die WM alleine ausgerichtet, in Südamerika fand sie noch nie statt. Für 2027 geht der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit Gelsenkirchen, Köln, Düsseldorf und Dortmund als möglichen Austragungsorten ins Rennen.