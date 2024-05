Marta freut sich für Brasilien: "WM wird ein Erfolg"

Die sechsmalige Weltfußballerin Marta hat die Vergabe der Frauen-WM 2027 in ihre Heimat Brasilien euphorisch aufgenommen. "Diese Nachricht macht mich sehr glücklich. Ich bin mir sicher, dass die Frauen-Weltmeisterschaft 2027 ein Erfolg wird. Das brasilianische Volk wird, wie immer, die globale Fußballgemeinschaft mit offenen Armen empfangen", schrieb die 38-Jährige bei Instagram. Sie sei angesichts der "großartigen Nachricht" aus Bangkok mit einem "Grund zum Lächeln aufgewacht".

Beim FIFA-Kongress in Thailands Hauptstadt hatte sich die brasilianische Bewerbung in der Nacht zu Freitag deutlich gegen die gemeinsame Kampagne von Deutschland, Belgien und den Niederlanden durchgesetzt.

Angesichts der heftigen Überschwemmungen im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul, die mehr als 150 Todesopfer gefordert haben, regte Marta an, das erste WM-Spiel der brasilianischen Auswahl in der Region stattfinden zu lassen.