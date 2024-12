FIFA: Netflix zeigt Frauen-WM 2027 und 2031 in den USA

Netflix weitet sein Engagement als Livesport-Plattform erheblich aus: Der Streaminganbieter hat sich für die kommenden beiden Frauen-Weltmeisterschaften die TV-Rechte in den USA gesichert. Diesen „historischen Sendevertrag“ für die Endrunden 2027 in Brasilien und 2031 verkündete der Weltverband FIFA am Freitag.