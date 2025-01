Frauen-WM 2031: USA schon vor Bewerbung siegessicher

Gemeinsam mit Mexiko will sich US Soccer die übernächste Endrunde der Frauen sichern. Es gibt aber einige Interessenten.

Die USA gehen die geplante gemeinsame Bewerbung mit Mexiko um die Frauen-WM 2031 extrem zuversichtlich an - obwohl der offizielle Prozess vom Weltverband FIFA noch gar nicht gestartet wurde. „Sobald das der Fall ist, werden wir unsere Bewerbung einreichen,“ sagte US-Soccer-Präsidentin Cindy Parlow Cone am Rande einer Trainertagung in den USA: „Und wir werden den Zuschlag erhalten.“