WM-Quali: DFB-Frauen gegen Norwegen, Österreich und Slowenien

SID 04.11.2025 • 13:55 Uhr Deutschland entgeht bei der Auslosung den Europameisterinnen. Die Qualifikation für die WM 2027 beginnt im kommenden Frühjahr.

Die deutschen Fußballerinnen haben für die Qualifikation zur WM 2027 in Brasilien lösbare Aufgaben erwischt. Die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück trifft in der Gruppe A4 auf Norwegen, Österreich sowie Slowenien und ging somit dem Hammerlos England aus dem Weg.

Die Europameisterinnen bekommen es in der Gruppe A3 in der Neuauflage des EM- und WM-Finales mit Weltmeister Spanien zu tun, außerdem spielen die Lionesses gegen Island und die Ukraine. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Nyon.

Nur die vier Gruppensieger der A-Liga qualifizieren sich direkt für die WM. Sieben weitere WM-Tickets werden über Play-offs ausgespielt, hinzu kommt ein weiterer Platz über die interkontinentalen Play-offs. Die je sechs Gruppenspiele finden zwischen März und Juni 2026 statt. Im Oktober und November/Dezember werden die zwei Runden der Play-offs ausgetragen.