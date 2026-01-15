MagentaTV holt Laura Wontorra ins WM-Moderatorenteam

Der Sender ergänzt sein Team bei der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada mit einem prominenten TV-Gesicht.

MagentaTV hat sein Moderatorenteam für die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada mit dem nächsten prominenten Gesicht des deutschen Sportfernsehens verstärkt. Wie der Sender mitteilte, wird Laura Wontorra eine zentrale Rolle in der Berichterstattung über das XXL-Turnier im Sommer (11. Juni bis 19. Juli) einnehmen. Sie soll vor allem mit dem Experten Mats Hummels ein „prägendes Duo“ bilden.