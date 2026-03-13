Australien sichert sich erstes WM-Ticket für 2027

SID 13.03.2026 • 16:26 Uhr Die Matildas erreichen durch den Halbfinaleinzug bei der Asienmeisterschaft die WM-Endrunde in Brasilien. Am Wochenende werden weitere Teams folgen.

Als erstes Team haben sich Australiens Fußballerinnen sportlich für die WM 2027 in Brasilien qualifiziert. Durch den Einzug ins Halbfinale der Asienmeisterschaft im eigenen Land lösten die Matildas um Starspielerin Sam Kerr am Freitag das erste von sechs Direkttickets der asiatischen Konföderation AFC. Im Viertelfinale gewann das Team von Trainer Joe Montemurro mit 2:1 (1:0) gegen Nordkorea.

Die vier Halbfinalistinnen der Asienmeisterschaft sichern sich einen Platz, während die unterlegenen Viertelfinalistinnen in einem Playoff-Turnier die verbleibenden zwei Direktplätze ausspielen. Insgesamt könnten sich bis zu acht Teams der AFC für die WM-Endrunde (24. Juni bis 25. Juli 2027) qualifizieren. In Brasilien nehmen letztmals 32 Nationen teil, vier Jahre später werden es erstmals 48 sein.

WM 2027: Deutschland greift nach Ticket

Die Australierinnen sind zum neunten Mal in Folge bei einer WM dabei. Beim Heimturnier 2023 belegte die Mannschaft aus Down Under den vierten Platz und erreichte damit ihr bestes WM-Ergebnis.