Nach 16 Jahren: Nordkorea zurück bei der Frauen-WM

Nordkoreas Fußballerinnen kehren im kommenden Jahr erstmals seit 2011 auf die WM-Bühne zurück. In den Playoffs um die letzten asiatischen Direkttickets setzten sich die Nordkoreanerinnen am Donnerstag an der australischen Gold Coast mit 4:0 (1:0) gegen Taiwan durch und sind somit wie die Philippinen (2:0 gegen Usbekistan) für die Endrunde 2027 in Brasilien qualifiziert.
Nordkorea zurück bei der Frauen-WM
Nordkorea gewinnt das Playoff gegen Taiwan mit 4:0 und nimmt erstmals seit 2011 wieder an einer Frauen-WM teil.
Nordkorea fährt zur Frauen-WM
© AFP/SID/DAVID GRAY
Zuvor hatten sich bereits Australien, China, Japan und Südkorea die WM-Tickets als Halbfinalisten der Asienmeisterschaft gesichert. Das Endspiel bestreiten die Gastgeberinnen aus Australien und Japan am Samstag in Sydney.
Nach vier WM-Teilnahmen in Serie waren die Nordkoreanerinnen 2015 nach einem Dopingskandal gesperrt gewesen, verpassten das WM-Ticket für 2019 und verzichteten vor der WM 2023 aufgrund der strikten Corona-Abschottung im Rahmen der Pandemie auf die Teilnahme an der Qualifikation.