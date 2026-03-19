Nach 16 Jahren: Nordkorea zurück bei der Frauen-WM

SID 19.03.2026 • 13:30 Uhr Nordkorea gewinnt das Playoff gegen Taiwan mit 4:0 und nimmt erstmals seit 2011 wieder an einer Frauen-WM teil.

Nordkoreas Fußballerinnen kehren im kommenden Jahr erstmals seit 2011 auf die WM-Bühne zurück. In den Playoffs um die letzten asiatischen Direkttickets setzten sich die Nordkoreanerinnen am Donnerstag an der australischen Gold Coast mit 4:0 (1:0) gegen Taiwan durch und sind somit wie die Philippinen (2:0 gegen Usbekistan) für die Endrunde 2027 in Brasilien qualifiziert.

Zuvor hatten sich bereits Australien, China, Japan und Südkorea die WM-Tickets als Halbfinalisten der Asienmeisterschaft gesichert. Das Endspiel bestreiten die Gastgeberinnen aus Australien und Japan am Samstag in Sydney.