Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FIFA Frauen WM
FIFA Frauen WM
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
FIFA Frauen WM>

Bayern-Star macht wichtigen Sieg klar

Bayern-Star macht wichtigen Sieg klar

Lucy Bronze und Georgia Stanway treffen beim 2:0 gegen Island. Der Europameister behauptet in Gruppe A3 vorerst die Spitzenposition.
Georgia Stanway bejubelt ihren Treffer
Georgia Stanway bejubelt ihren Treffer
© AFP/SID/CHRIS RADBURN
SID
Lucy Bronze und Georgia Stanway treffen beim 2:0 gegen Island. Der Europameister behauptet in Gruppe A3 vorerst die Spitzenposition.

Englands Fußball-Europameisterinnen haben auch ihre zweite Pflichtaufgabe auf dem Weg zum WM-Ticket für 2027 gemeistert. Gegen Island gelang den Lionesses am Samstag ein 2:0 (1:0)-Erfolg in Nottingham.

Vier Tage nach dem 6:1 gegen die Ukraine erzielte Lucy Bronze (22.) die Führung für die Gastgeberinnen, Georgia Stanway vom FC Bayern (78.) sorgte für klare Verhältnisse. Die Mittelfeldspielerin vom deutschen Double-Gewinner hatte bereits gegen die Ukrainerinnen doppelt getroffen.

Mit sechs Punkten führen die Lionesses die Gruppe A3 vorerst an. Am Abend (18.00 Uhr) können die Weltmeisterinnen aus Spanien im türkischen Antalya gegen die Ukraine nachziehen.

Die Sieger der vier Gruppen der Liga A erhalten ein direktes Ticket zur WM in Brasilien, die übrigen europäischen Teilnehmer werden in Playoffs ermittelt. Am 14. April treffen England und Spanien in Wembley aufeinander.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite