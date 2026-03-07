Newsticker
WM-Quali: DFB-Gegner kassiert zweite Niederlage

© IMAGO/Branislav Racko
SID
Die österreichischen Fußballerinnen haben in der Qualifikation für die WM 2027 ihre zweite Niederlage im zweiten Spiel kassiert.

Die Auswahl von Trainer Alexander Schriebl verlor mit 0:1 (0:1) in Slowenien und hat in der deutschen Gruppe A4 null Punkte auf dem Konto. Zara Kramzar (21.) erzielte den entscheidenden Treffer.

Am ersten Spieltag hatten die Österreicherinnen 0:1 gegen Norwegen verloren.

Die Sieger der vier Gruppen der Liga A erhalten ein direktes Ticket zur WM in Brasilien, die übrigen europäischen Teilnehmer werden in Playoffs ermittelt. Am 14. und 18. April trifft Österreich auf die deutsche Nationalmannschaft.

