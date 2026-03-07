WM-Quali: DFB-Gegner kassiert zweite Niederlage

SID 07.03.2026 • 19:00 Uhr Die Österreicherinnen haben in der deutschen Gruppe weiter keine Punkte auf dem Konto.

Die österreichischen Fußballerinnen haben in der Qualifikation für die WM 2027 ihre zweite Niederlage im zweiten Spiel kassiert.

Die Auswahl von Trainer Alexander Schriebl verlor mit 0:1 (0:1) in Slowenien und hat in der deutschen Gruppe A4 null Punkte auf dem Konto. Zara Kramzar (21.) erzielte den entscheidenden Treffer.

Am ersten Spieltag hatten die Österreicherinnen 0:1 gegen Norwegen verloren.