Lange Pause? Bittere Gwinn-Nachricht

SID 19.05.2026 • 19:39 Uhr Die Rechtsverteidigerin von Double-Gewinner Bayern München wird an der linken Schulter operiert.

Kapitänin Giulia Gwinn fehlt den deutschen Fußballerinnen wie befürchtet in den entscheidenden Qualifikationsspielen um das direkte WM-Ticket. Die Rechtsverteidigerin von Double-Gewinner Bayern München wird an der linken Schulter operiert und muss eine Pause einlegen. Das bestätigte der DFB der Bild-Zeitung. Gwinn kann gegen Norwegen und in Slowenien (5./9. Juni) nicht eingesetzt werden.

Mitte April hatte sich Gwinn ihre Schulter im Quali-Hinspiel der DFB-Elf gegen Österreich ausgekugelt. „Es ist Fakt, dass die Schulter operiert werden muss“, sagte sie in der vergangenen Woche nach dem Pokal-Triumph in Köln.