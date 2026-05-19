Kapitänin Giulia Gwinn fehlt den deutschen Fußballerinnen wie befürchtet in den entscheidenden Qualifikationsspielen um das direkte WM-Ticket. Die Rechtsverteidigerin von Double-Gewinner Bayern München wird an der linken Schulter operiert und muss eine Pause einlegen. Das bestätigte der DFB der Bild-Zeitung. Gwinn kann gegen Norwegen und in Slowenien (5./9. Juni) nicht eingesetzt werden.
Lange Pause? Bittere Gwinn-Nachricht
Die Rechtsverteidigerin von Double-Gewinner Bayern München wird an der linken Schulter operiert.
Giulia Gwinn wird an der Schulter operiert
© IMAGO/Jan Huebner
Mitte April hatte sich Gwinn ihre Schulter im Quali-Hinspiel der DFB-Elf gegen Österreich ausgekugelt. „Es ist Fakt, dass die Schulter operiert werden muss“, sagte sie in der vergangenen Woche nach dem Pokal-Triumph in Köln.
Im Heimspiel gegen Norwegen in Köln kann das DFB-Team die Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien vorzeitig perfekt machen. Die Gruppe A4 führt Deutschland nach dem jüngsten 0:0 in Österreich nur noch mit einem Punkt vor den Norwegerinnen an.