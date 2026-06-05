Spanien nach 4:0 gegen Dauerrivalen England auf WM-Kurs

SID 05.06.2026 • 22:51 Uhr Schon ein Remis hätte England für das Erreichen der Endrunde 2027 in Brasilien gereicht.

Fußball-Weltmeister Spanien hat nach einem klaren Sieg gegen den Europameister und Dauerrivalen England im Kampf um das WM-Ticket wieder alles in der eigenen Hand. Die Titelverteidigerinnen gewannen auf Mallorca mit 4:0 (2:0), vor dem letzten Spieltag am Dienstag sind beide Topteams somit punktgleich. Schon ein Remis hätte England für das Erreichen der Endrunde 2027 in Brasilien gereicht.

Patricia Guijarro (19.), Alexia Putellas (37./55.) und Claudia Pina (78.) fügten England die erste Niederlage nach zuvor sieben Siegen in Folge zu. Da Spanien nach dem 0:1 im Hinspiel nun den direkten Vergleich gewonnen hat, reicht am letzten Spieltag ein Sieg in Island sicher. England hat zeitgleich die Ukraine zu Gast und muss auf einen Ausrutscher des Weltmeisters hoffen, der Gruppenzweite muss in die Playoffs.

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