Mit dieser Auszeichnung hat Gwinn nicht gerechnet

Die besten vier Team der Weltrangliste werden erstmals auf die beiden Turnierhälften aufgeteilt.

Die deutschen Fußballerinnen könnten bei der WM-Endrunde im kommenden Jahr in Brasilien (24. Juni bis 25. Juli) von einer Neuerung hinsichtlich der Setzliste profitieren.

Wie der Fußball-Weltverband FIFA einen Monat vor der Gruppen-Auslosung am 11. Dezember bekannt gab, werden erstmals bei einer Frauen-WM die vier bestplatzierten Nationalmannschaften auf die beiden Turnierhälften verteilt.

Könnten profitieren: Christian Wück und sein Team Könnten profitieren: Christian Wück und sein Team © AFP/SID/JAVIER SORIANO

Deutschland belegt aktuell Platz drei der Weltrangliste, entscheidend wird das Ranking vom 7. Dezember sein. Durch die Neuerung können sich die Nummer eins und die Nummer zwei im Fall eines jeweiligen Gruppensieges frühestens im WM-Finale begegnen. Gleiches gilt für die Dritt- und Viertplatzierten.

WM-Auslosung am 11. Dezember

Am 11. Dezember (17.30 Uhr MEZ) werden in Rio de Janeiro 32 Teams in acht Gruppen gelost. Erstmals findet eine Endrunde in Südamerika statt. In acht brasilianischen Städten wird gespielt.

Die DFB-Frauen stimmen sich zum Jahresabschluss mit Spielen am 30. November (0.15 Uhr MEZ) in La Plata gegen Argentinien und am 4. Dezember (22.15 Uhr) in Rio de Janeiro gegen Peru auf die WM ein.