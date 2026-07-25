BVB: Das Testspiel bei Fortuna Düsseldorf heute live im TV, Stream und Ticker

Am Samstagmittag (13.00 Uhr im LIVETICKER) gibt es ein weiteres Testspiel für Borussia Dortmund. Gegner ist Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf.
BVB testet gegen Düsseldorf
Für Borussia Dortmund steht am Samstag das zweite Testspiel an. Gibt es gegen Fortuna Düsseldorf den zweiten Sieg?
Den ersten Test konnte der BVB gegen Rot-Weiß Oberhausen 3:1 gewinnen. Nach Rückstand drehten die Schwarz-Gelben die Partie noch.
BVB: So können Sie das Testspiel bei Fortuna Düsseldorf live verfolgen
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Mit der Borussia kommt auf die Fortuna ein Härtetest zu. Von bislang sechs Testspielen konnte Düsseldorf fünf Partien gewinnen. Nur beim österreichischen Meister LASK gab es eine 0:2-Niederlage.
Für Düsseldorf geht es mit der neuen Saison in der 3. Liga am 7. August los. Dann gastiert die Fortuna bei Waldhof Mannheim.
Der BVB hingegen begibt sich nach der Partie auf eine Japan-Reise, ehe am 18. August die Saison-Eröffnung gegen die AS Rom steigt. Vier Tage später geht es um den ersten Titel der Saison. Im Franz-Beckenbauer-Supercup empfangen die Dortmunder Double-Sieger FC Bayern.