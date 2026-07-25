BVB: Das Testspiel bei Fortuna Düsseldorf heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 25.07.2026 • 10:00 Uhr Für Borussia Dortmund steht am Samstag das zweite Testspiel an. Gibt es gegen Fortuna Düsseldorf den zweiten Sieg?

Den ersten Test konnte der BVB gegen Rot-Weiß Oberhausen 3:1 gewinnen. Nach Rückstand drehten die Schwarz-Gelben die Partie noch.

BVB: So können Sie das Testspiel bei Fortuna Düsseldorf live verfolgen

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Mit der Borussia kommt auf die Fortuna ein Härtetest zu. Von bislang sechs Testspielen konnte Düsseldorf fünf Partien gewinnen. Nur beim österreichischen Meister LASK gab es eine 0:2-Niederlage.

Für Düsseldorf geht es mit der neuen Saison in der 3. Liga am 7. August los. Dann gastiert die Fortuna bei Waldhof Mannheim.