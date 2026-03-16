Die Icon League live im Free-TV und im Livestream bei SPORT1

SPORT1 16.03.2026 • 09:30 Uhr Die Icon League ist zurück - und auch in Season Four in der von Toni Kroos gegründeten Liga ist SPORT1 dabei.

Die Icon League geht in die nächste Runde! Die beliebte Kleinfeld-Liga steht kurz vor dem Start in Season Four - und SPORT1 ist wieder dabei.

Am 16. März startet die neue Spielzeit live im Free-TV, los geht es mit der Übertragung um 17.45 Uhr. Mit hochklassigem Hallenfußball, unmittelbarer Fan-Nähe und einer konsequenten Multiplattform-Inszenierung setzt die Icon League neue Akzente im modernen Fußball.

So können Sie die Icon League live verfolgen:

Die von Ex-Weltmeister Toni Kroos gegründete Icon League verbindet sportliche Qualität mit Event-Atmosphäre. Schnelle Spiele, emotionale Momente und direkte Interaktion mit der Community schaffen ein Umfeld, das über die klassische Sportübertragung hinausgeht.

Icon League ist zurück: Fans dürfen sich freuen

Auch in der zweiten Übertragungssaison setzt SPORT1 auf eine umfassende Multiplattform-Coverage und überträgt die Spiele live und in Highlights im Free-TV. Außerdem gibt es ergänzend Livestreams, Highlight-Clips und redaktionelle Berichterstattung auf SPORT1.de sowie in der SPORT1 App.

Los geht es heute mit den Spielen in Berlin: Am ersten Spieltag gehen diesmal zwölf Teams an den Start. Der Vorjahresmeister DNA Athletics trifft auf The Pack FC.

Die Icon League - Alle Spiele im Überblick:

Buzz Club - Two Stripes United

SC Bürgeramt - FOKUS Eagles

FC Berlin City - Plyrs United

Eintracht Spandau - Wontorriors FC

DNA Athletics - The Pack FC

Berlin Underdogs - FC OneFootball

Die Icon League - Alle Spieltage im Überblick: