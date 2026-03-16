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Die Icon League live im Free-TV und im Livestream bei SPORT1

Die Icon League geht wieder los!

Die Icon League ist zurück - und auch in Season Four in der von Toni Kroos gegründeten Liga ist SPORT1 dabei.
Einst gewann er mit Cristiano Ronaldo die EM, holte mit Manchester United die Champions League - und jetzt spielt er bei der Icon League: Flügel-Ikone Nani.
SPORT1
Die Icon League ist zurück - und auch in Season Four in der von Toni Kroos gegründeten Liga ist SPORT1 dabei.

Die Icon League geht in die nächste Runde! Die beliebte Kleinfeld-Liga steht kurz vor dem Start in Season Four - und SPORT1 ist wieder dabei.

Am 16. März startet die neue Spielzeit live im Free-TV, los geht es mit der Übertragung um 17.45 Uhr. Mit hochklassigem Hallenfußball, unmittelbarer Fan-Nähe und einer konsequenten Multiplattform-Inszenierung setzt die Icon League neue Akzente im modernen Fußball.

So können Sie die Icon League live verfolgen:

Die von Ex-Weltmeister Toni Kroos gegründete Icon League verbindet sportliche Qualität mit Event-Atmosphäre. Schnelle Spiele, emotionale Momente und direkte Interaktion mit der Community schaffen ein Umfeld, das über die klassische Sportübertragung hinausgeht.

Icon League ist zurück: Fans dürfen sich freuen

Auch in der zweiten Übertragungssaison setzt SPORT1 auf eine umfassende Multiplattform-Coverage und überträgt die Spiele live und in Highlights im Free-TV. Außerdem gibt es ergänzend Livestreams, Highlight-Clips und redaktionelle Berichterstattung auf SPORT1.de sowie in der SPORT1 App.

Los geht es heute mit den Spielen in Berlin: Am ersten Spieltag gehen diesmal zwölf Teams an den Start. Der Vorjahresmeister DNA Athletics trifft auf The Pack FC.

Die Icon League - Alle Spiele im Überblick:

  • Buzz Club - Two Stripes United
  • SC Bürgeramt - FOKUS Eagles
  • FC Berlin City - Plyrs United
  • Eintracht Spandau - Wontorriors FC
  • DNA Athletics - The Pack FC
  • Berlin Underdogs - FC OneFootball

Die Icon League - Alle Spieltage im Überblick:

  • 1. Spieltag am 16. März
  • 2. Spieltag am 23. März
  • 3. Spieltag am 29. März
  • 4. Spieltag am 30. März
  • 5. Spieltag am 6. April
  • 6. Spieltag am 12. April
  • 7. Spieltag am 13. April
  • 8. Spieltag am 20. April
  • 9. Spieltag am 27. April
  • 10. Spieltag am 3. Mai
  • 11. Spieltag am 4. Mai

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