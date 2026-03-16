Die Icon League live im Free-TV und im Livestream bei SPORT1

Die Icon League geht in die nächste Runde! Die beliebte Kleinfeld-Liga steht kurz vor dem Start in Season Four - und SPORT1 ist wieder dabei.
Die Icon League geht wieder los!
Am 16. März startet die neue Spielzeit live im Free-TV, los geht es mit der Übertragung um 17.45 Uhr. Mit hochklassigem Hallenfußball, unmittelbarer Fan-Nähe und einer konsequenten Multiplattform-Inszenierung setzt die Icon League neue Akzente im modernen Fußball.
So können Sie die Icon League live verfolgen:
- TV: SPORT1
- Stream: SPORT1.de und SPORT1 App
- YouTube: SPORT1
Die von Ex-Weltmeister Toni Kroos gegründete Icon League verbindet sportliche Qualität mit Event-Atmosphäre. Schnelle Spiele, emotionale Momente und direkte Interaktion mit der Community schaffen ein Umfeld, das über die klassische Sportübertragung hinausgeht.
Icon League ist zurück: Fans dürfen sich freuen
Auch in der zweiten Übertragungssaison setzt SPORT1 auf eine umfassende Multiplattform-Coverage und überträgt die Spiele live und in Highlights im Free-TV. Außerdem gibt es ergänzend Livestreams, Highlight-Clips und redaktionelle Berichterstattung auf SPORT1.de sowie in der SPORT1 App.
Los geht es heute mit den Spielen in Berlin: Am ersten Spieltag gehen diesmal zwölf Teams an den Start. Der Vorjahresmeister DNA Athletics trifft auf The Pack FC.
Die Icon League - Alle Spiele im Überblick:
- Buzz Club - Two Stripes United
- SC Bürgeramt - FOKUS Eagles
- FC Berlin City - Plyrs United
- Eintracht Spandau - Wontorriors FC
- DNA Athletics - The Pack FC
- Berlin Underdogs - FC OneFootball
Die Icon League - Alle Spieltage im Überblick:
- 1. Spieltag am 16. März
- 2. Spieltag am 23. März
- 3. Spieltag am 29. März
- 4. Spieltag am 30. März
- 5. Spieltag am 6. April
- 6. Spieltag am 12. April
- 7. Spieltag am 13. April
- 8. Spieltag am 20. April
- 9. Spieltag am 27. April
- 10. Spieltag am 3. Mai
- 11. Spieltag am 4. Mai
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