Ribérys neue Rolle: Bundesliga-Legende gibt Einblicke

Maximilian Huber 31.03.2026 • 09:35 Uhr Claudio Pizarro lobt die Zusammenarbeit mit Bayern-Legende Franck Ribéry in höchsten Tönen. Der Peruaner gewann einst zahlreiche Titel an der Seite des Franzosen.

Bundesliga-Legende Claudio Pizarro hat in höchsten Tönen von Franck Ribéry geschwärmt. Das Duo ist nach seiner gemeinsamen Zeit beim FC Bayern nun in der Kleinfeldliga Icon League wieder vereint, beide Ex-Stars agieren als Teamkapitäne von Plyrs United.

„Ich habe mit ihm zusammengearbeitet und es war wirklich sehr gut. Ich habe mit ihm ein paar Sachen schon gewonnen“, sagte Pizarro lachend im Gespräch mit SPORT1. „Ihn hier zu haben, ist super.“

Ribéry mache derzeit seinen Trainerschein, hob der 47-Jährige hervor und fügte an: „Er redet viel in der Kabine.“

Ribéry und Pizarro spielten zusammen beim FC Bayern

Nach vier Spieltagen liegt das Team um die ehemaligen Bayern-Stars mit drei Siegen und einer Niederlage auf dem zweiten Platz. An Spieltag vier gewann das Team mit 7:3 gegen Two Stripes United um Teamkapitän Felix Kroos.