Ribérys neue Rolle: Bundesliga-Legende gibt Einblicke

Bundesliga-Legende Claudio Pizarro hat in höchsten Tönen von Franck Ribéry geschwärmt. Das Duo ist nach seiner gemeinsamen Zeit beim FC Bayern nun in der Kleinfeldliga Icon League wieder vereint, beide Ex-Stars agieren als Teamkapitäne von Plyrs United.
Legende schwärmt von Ribéry
„Ich habe mit ihm zusammengearbeitet und es war wirklich sehr gut. Ich habe mit ihm ein paar Sachen schon gewonnen“, sagte Pizarro lachend im Gespräch mit SPORT1. „Ihn hier zu haben, ist super.“
Ribéry mache derzeit seinen Trainerschein, hob der 47-Jährige hervor und fügte an: „Er redet viel in der Kabine.“
Ribéry und Pizarro spielten zusammen beim FC Bayern
Nach vier Spieltagen liegt das Team um die ehemaligen Bayern-Stars mit drei Siegen und einer Niederlage auf dem zweiten Platz. An Spieltag vier gewann das Team mit 7:3 gegen Two Stripes United um Teamkapitän Felix Kroos.
Pizarro und Ribéry kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit beim FC Bayern München. Beide feierten den Gewinn der Deutschen Meisterschaft in den Jahren 2013, 2014 und 2015 sowie den Champions-League-Sieg 2013. Den DFB-Pokal gewann das Duo ebenfalls zusammen in den Jahren 2013 und 2014.