Kevin Großkreutz mit klaren Worten zu Kovac - und zu seiner BVB-Zukunft

Nico Kaufmann 28.04.2026 • 13:38 Uhr Kevin Großkreutz beantwortet eine viel diskutierte BVB-Frage und geht auf seine Zukunft bei Schwarz-Gelb ein. Außerdem erklärt er den besonderen Reiz der Icon League.

Borussia Dortmund ist im Meisterrennen trotz eines guten Punkteschnitts letztlich chancenlos geblieben. Kann man trotzdem von einer guten Saison sprechen? Für Kevin Großkreutz gibt es auf diese viel diskutierte Frage eine klare Antwort.

„Bayern spielt eine Weltklasse-Saison und deswegen bin ich sehr zufrieden mit Borussia Dortmund in der Bundesliga“, erklärte der ehemalige BVB-Profi am Rande der Icon League im Interview mit SPORT1.

Dortmund habe als Tabellenzweiter eine gute Punkteausbeute: „Und man muss ehrlich sagen, dass es insgesamt für die Bundesliga, wenn die Bayern nicht schwächeln, dann auch schwer ist, Deutscher Meister zu werden.“

Großkreutz – einer für die BVB-Führungsebene?

Positiv äußerte sich der 37-Jährige, über Dortmunds Trainer: „Niko Kovac leistet gute Arbeit und deswegen bin ich zufrieden.“

Der 2014er-Weltmeister Großkreutz absolvierte für die Borussia 236 Spiele und gewann dabei unter anderem die Meisterschaft und den DFB-Pokal. Bis heute ist er für seine große Verbundenheit zu dem Verein bekannt. So mancher Fan sieht in dem einstigen Mittelfeldspieler daher einen zukünftigen Klub-Funktionär.

„Ich bin ja erst mal Markenbotschafter“, sagte Großkreutz mit einem Lächeln: „Da bin ich viel für den BVB unterwegs, ich bin immer im Stadion, ich kenne ein paar Jungs aus dem aktuellen Kader und ich freue mich einfach, ein Teil von dem Verein zu sein.“

Er sei „stolz darauf, dass ich eine offizielle Legende beim BVB bin und da bin ich sehr zufrieden.“

Großkreutz: Das macht die Icon League aus

In der Icon League spielt Großkreutz für FC OneFootball.