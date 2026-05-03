Laura Wontorra: "Ich versuche ja, ruhiger zu werden - aber es klappt nicht"

Martin Hoffmann 03.05.2026 • 22:26 Uhr TV-Moderatorin Laura Wontorra versteht ihr Engagement trotz ihres vollen Terminkalenders nicht als Belastung. Bei SPORT1 wird sie bei dem Thema grundsätzlich.

Laura Wontorra ist als TV-Moderatorin vielbeschäftigt – und trotzdem sieht sie ihr Engagement in der Icon League nicht als Belastung, sondern als großen Gewinn.

„Viele Menschen verstehen nicht, dass ich meine Freizeit hier – in Anführungszeichen – opfere“, berichtete die Teamchefin der Wontorriors am Sonntagabend im SPORT1-Interview: „Aber für mich ist es das schönste Hobby mit den Jungs zusammen zu sein, den Zusammenhalt zu spüren, mitzufiebern.“

Laura Wontorra brennt für ihr Engagement in der Icon League

Die Tochter von TV-Legende und Ex-Doppelpass-Moderator Jörg Wontorra wurde an dieser Stelle des Gesprächs mit Reporter Jochen Stutzky grundsätzlich: „Für etwas zu brennen: Das fehlt uns manchmal ein bisschen in der heutigen Zeit. Deswegen: Ich kann es jedem nur empfehlen: Holt euch ein Fußballteam – es macht Mega-Spaß!“

Wontorra fällt bei den Matches ihres Teams immer wieder durch lautstarke und engagierte Unterstützung auf – so dass sich manche Beobachter Sorgen um ihre Stimme machten.