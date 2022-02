Klub-WM: Möglicher Gegner für Thomas Tuchel und FC Chelsea aus Tahiti

In der ersten Runde trifft der Insel-Klub am Donnerstag gegen Al Jazira an (ab 23.30 Uhr exklusiv bei SPORT1). Sollte der Außenseiter überraschend gewinnen, wartet in der zweiten Runde Al Hilal. Überstehen die Tahitianer auch diese Runde, käme es zum Duell mit dem FC Chelsea.