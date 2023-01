Europas Klubs drohen der FIFA mit WM-Boykott

Damit nicht genug. Die ECA, der mehr als 250 Vereine angehören, hat weitere Erwartungen an die FIFA. Für den nächsten Vier-Jahres-Zyklus bis Ende 2026 rechnet Infantino mit einem Rekordumsatz von 10,3 Milliarden Euro. In die Zeitspanne fällt auch die WM in den USA, Mexiko und Kanada mit erstmals 48 Teams.