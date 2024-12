Als eine Bayern-Ikone die Boca Juniors schockte

So ergab die Auslosung zur Klub-WM 2025 , dass sich der deutsche Rekordmeister im zweiten Gruppenspiel mit dem 35-maligen argentinischen Meister messen wird. Das bislang einzige Duell im November 2001 hat der FC Bayern bestens in Erinnerung, es brachte den Münchnern einen Titel im Weltfußball.

Kuffour schießt Bayern zum Titel

An diesem Tag sicherte sich der FC Bayern zum zweiten Mal den Weltpokal. Nach dem Gewinn der Champions League 2001 war der FCB automatisch für das Finale des Weltpokals qualifiziert, wo die Boca Juniors als Gewinner der Copa Libertadores warteten.

Bayerns Sportdirektor Christoph Freund blickte am Donnerstagabend ebenfalls mit freudigen Erinnerungen auf den Abend des 27. November 2001 zurück: „Boca Juniors ist einer der traditionsreichsten Vereine Südamerikas mit einer riesigen Fanbase. Gegen sie hat der FC Bayern im Finale um den Weltpokal 2001 gespielt, mit dem Tor von Sammy Kuffour in der Verlängerung. Da haben wir also gute Erinnerungen“, wurde der Österreicher auf Bayerns Vereinsseite zitiert.