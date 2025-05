Chancenlos bei der Klub-WM? Messi-Kollege fällt hartes Urteil

Bei der Klub-WM geht auch Inter Miami um Superstar Lionel Messi an den Start. Teamkollege Sergio Busquets fällt jedoch vorab ein hartes Urteil.

In etwas mehr als einem Monat startet in den USA die Klub-WM . Mit dabei ist auch Inter Miami um Superstar Lionel Messi. Doch das Team rechnet sich offenbar keine großen Erfolgschancen aus - zumindest wenn es nach Mittelfeldspieler Sergio Busquets geht.

Der ehemalige Barcelona-Star und Schlüsselspieler im Team von Trainer Javier Mascherano ließ mit seinen Aussagen am Rande des Formel-1-Rennens in Miami aufhorchen. „Es ist klar, dass wir nicht auf dem Niveau sind, um bei der Klub-WM mitzuhalten“, stellte Busquets bei DAZN klar.

Inter Miami bei der Klub-WM gefordert

Der 36-Jährige kündigte an: „Aber wir werden versuchen, in der Gruppe zu kämpfen, von Spiel zu Spiel zu denken und hoffentlich die nächste Phase zu erreichen, auch wenn es schwierig wird.“

Beim am 14. Juni beginnenden Turnier trifft Inter Miami in Gruppe A auf den FC Porto, Palmeiras und Al-Ahli. In der Eastern Conference der MLS belegt der Messi-Klub nach zehn Spielen derzeit den vierten Platz.