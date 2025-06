Auckland-Trainer Posa: Klub-WM "ganz besondere Gelegenheit"

Trainer Paul Posa von Bayern Münchens Klub-WM-Gegner Auckland City FC blickt dem Weltturnier "unglaublich aufgeregt und stolz" entgegen. "Es ist eine ganz besondere Gelegenheit, sich mit den besten Teams der Welt zu messen", sagte der Coach des Gewinners der Champions League von Ozeanien in einem DAZN-Interview über das Turnier in den USA (14. Juni bis 13. Juli). Dort sind die Neuseeländer am 15. Juni (18.00 Uhr MESZ) erster Bayern-Gegner.