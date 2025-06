Auf den BVB wartet der Torwart, an dem Fußball-Deutschland verzweifelte

Ulsan HD - ein Werksklub wie Leverkusen

Dadurch wurde das Team in Ulsan Hyundai FC umbenannt. Die Distanz zwischen beiden Orten beträgt rund 280 Kilometer - Luftlinie. Das wäre so, wie wenn Dortmund auf einmal nach Hamburg umziehen würde.

Vieldekoriert - aktuell aber in der Krise

Kommt die Hitze in den USA Ulsan entgegen?

„Das ist ein Klub mit Riesenambitionen und einem starken Partner (Hyundai) im Rücken“, sagte Hinterseer SPORT1 : „Ich erinnere mich vor allem immer an die Spiele gegen Jeonbuk Motors. Das waren zwei Brüder, die sich immer gebattelt haben um Vize- und Meisterschaft. Das war in etwa so, als wenn der BVB gegen Bayern spielt. Das war schon immer sehr brisant.“

Für Hinterseer ist Ulsan ein ernstzunehmender Gegner: „Wenn du die asiatische Champions League gewinnst, ist das kein Zufall. Die Spiele in der K-League sind immer sehr, sehr intensiv. Gerade im Sommer war es von den Temperaturen her auch immer richtig heiß, die Luftfeuchtigkeit enorm hoch - so wie bei der Klub-WM. Auch wenn das Tempo darunter leidet: Diese Bedingungen kommen ihnen in den USA sicherlich entgegen.“