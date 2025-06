Bayern-Kader für Klub-WM fix! Zwei Neuzugänge und sieben Youngster dabei

Der FC Bayern gibt seinen Kader für die Klub-WM in den USA bekannt. Dabei sind auch zwei Neuzugänge und sieben Youngster.

Der Kader steht! Mit 29 Spielern tritt der FC Bayern die Reise zur Klub-Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten an. Dies gab der deutsche Rekordmeister am Dienstagmittag bekannt - kurz bevor ein Teil des Trosses ins Flugzeug gen USA steigt.