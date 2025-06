Bayern trotz Niederlage positiv: "Kein Grund" zu zweifeln

Die Spieler des FC Bayern gehen trotz der ersten Niederlage bei der Klub-WM zuversichtlich in die K.o.-Phase. "Ich bin überzeugt, dass wir noch einige Zeit hier sind", sagte Thomas Müller nach dem 0:1 (0:1) im letzten Gruppenspiel gegen Benfica Lissabon. Und auch Kapitän Manuel Neuer betonte: "Wenn wir so weiter spielen, wird das ein sehr gutes Turnier."

Allen voran die zweite Halbzeit gegen Benfica stimmte den Torhüter "sehr positiv". Nach einer sehr behäbigen Vorstellung in der ersten Hälfte waren die Münchner dank einer Leistungssteigerung nach der Halbzeit noch zu mehreren guten Torchancen gekommen, verpassten jedoch den Ausgleich und damit den Gruppensieg.

Auch Müller betonte jedoch, es gebe dank der "Reaktion" in der zweiten Halbzeit "für uns gar keinen Grund irgendwie an irgendwas zu zweifeln. Wie wir bisher hier aufgetreten sind, war aus meiner Sicht ziemlich gut. Und dementsprechend gehen wir auch mit breiter Brust in das nächste Spiel rein."