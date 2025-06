Boca-Fans eine Attraktion - mehrere Ausfälle für Bayern-Partie

Maradona-Fahnen an den Balkonen, inbrünstige Gesänge sogar im Supermarkt und tausende blau-gelbe Fans am Strand - es gibt in Miami aktuell kein Entkommen vor den leidenschaftlichen Anhängern der Boca Juniors, die schon jetzt eine der Attraktionen bei der Klub-WM sind.

Beim 2:2 zum Auftakt gegen Benfica Lissabon sorgten die "Xeneizes" im Hard Rock Stadium für eine Heimspielatmosphäre. Auch gegen Bayern München in der Nacht zum Samstag (3.00 Uhr/DAZN und Sat.1) soll die Stimmung ein gutes Stück an "La Bombonera" erinnern, an das legendäre Stadion in Buenos Aires. "Dale Boca. Dale, dale Boca."