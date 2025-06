BVB: Besondere Kovac-Maßnahme wegen Hitze

Die Spieler von Borussia Dortmund ächzen unter den klimatischen Bedingungen in Cincinnati. Deshalb ergreift Trainer Niko Kovac beim Spiel gegen die Mamelodi Sundowns eine besondere Maßnahme.

Die Hitze ist kaum zu ertragen. 30 Grad zeigt das Thermometer beim Spiel von Borussia Dortmund in Cincinnati gegen die Mamelodi Sundowns - im Schatten! (Hier geht‘s zum Liveticker)

BVB-Spieler flüchten vor der Hitze

Alle Ersatzspieler sind in der Kabine geblieben, sitzen also nicht auf der Auswechselbank. Auch auf das Anschwitzen der Ersatzspieler hinter den Toren verzichtet der Coach. Das findet nun in den Katakomben des Stadions statt.