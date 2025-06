BVB vermeldet "positive Nachrichten" bei Chukwuemeka

SID 29.06.2025 • 17:22 Uhr Dortmunds Sebastian Kehl berichtet am Sonntag beim Training in Florida von guten Gesprächen mit dem FC Chelsea.

Carney Chukwuemeka steht Borussia Dortmund aller Voraussicht nach bis zum Ende der Klub-WM in den USA zur Verfügung. Sportdirektor Sebastian Kehl berichtete am Sonntag am Rande des Trainings auf dem Gelände von Inter Miami von erfolgreichen Gesprächen mit dem FC Chelsea. Chukwuemekas Leihvertrag wäre Ende Juni ausgelaufen, nun kann der BVB den Mittelfeldspieler wohl bis einem Ausscheiden oder bei einer Finalteilnahme am 13. Juli einsetzen.

„Es gibt recht positive Nachrichten, die Gespräche mit Chelsea habe ich geführt. Wir haben eine generelle Übereinkunft, dass Carney weiter bei uns bleibt, so lange dieses Turnier für Borussia Dortmund gehen wird“, sagte Kehl: „Es gibt einige Dinge zu klären, Formalitäten abzuwickeln. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir Carney im Laufe des Turniers weiter im gelb-schwarzen Trikot sehen werden.“

Gittens? „Die Dinge sind ein bisschen in Bewegung“

Der BVB spielt sein Achtelfinale am Mittwoch (3.00 Uhr im LIVETICKER) in Atlanta gegen den mexikanischen Klub CF Monterrey. Ob Jamie Gittens dann dabei ist, erscheint fraglich. Der Flügelspieler absolvierte bereits seinen Medizincheck bei Chelsea, eine Einigung zwischen den Vereinen über den Transfer gibt es aber noch nicht. „Die Dinge sind ein bisschen in Bewegung, aber es gibt noch keine Entscheidung“, sagte Kehl.

Am Sonntag trainierte Dortmund im heißen Florida öffentlich vor etwa 180 Fans, das Stadion in Atlanta ist dagegen klimatisiert. Davon versprechen sich die Spieler und die Verantwortlichen einen Leistungssprung, bislang hat das Team in den USA spielerisch nicht überzeugt, aber trotzdem souverän das Ticket fürs Achtelfinale gelöst.

