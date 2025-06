BVB mit großem Respekt vor Monterrey und Ramos

Gespielt wird in Atlanta, das Mercedes-Benz Stadium ist geschlossen und klimatisiert. Anders als bei den bisherigen Spielen des BVB herrschen am Mittwoch (3.00 Uhr/Sat.1 und DAZN) also ideale Bedingungen. "Es ist schön, gegen ihn zu spielen, aber am Ende wollen wir als Mannschaft das Spiel gewinnen und alles dafür tun, dass wir weiterkommen", sagte Anton über Ramos: "Ein unglaublicher Spieler, Mentalitätsspieler, Führungsspieler."