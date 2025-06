BVB ohne Can und Özcan zur Klub-WM

Beide Spieler sind angeschlagen und reisen nicht mit den Schwarz-Gelben in die USA.

Ohne Kapitän Emre Can und seinen Mittelfeldkollegen Salih Özcan reist Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund zur Klub-WM (14. Juni bis 13. Juli). Das teilten die Westfalen am Dienstag drei Tage vor dem Abflug zur Turnierpremiere in den USA mit.