Cincinnati hofft auf Müller-Verpflichtung: „Angebot gemacht“

Der FC Cincinnati aus der nordamerikanischen Fußball-Liga MLS hofft auf eine Verpflichtung von Bayern-Ikone Thomas Müller. „Wir sind ein Verein, mit einer großen deutschen Geschichte und wir sind in der Lage, Titel zu gewinnen. Thomas ist ein Gewinner, er hat schon sehr viel gewonnen. Wir denken, dass er sehr gut zu uns passen würde“, sagte Klub-Boss Jeff Berding der Bild-Zeitung und verriet: „Wir haben ihm ein gutes Angebot gemacht, wir hatten einige Gespräche mit seinen Beratern.“

Wie die Bild berichtet, soll Müller, der bei der Klub-WM in den USA seine letzten Spiele für den FC Bayern bestreitet, Cincinnati jedoch bereits vor zwei Monaten abgesagt haben. Berding gibt die Hoffnung offenbar dennoch nicht auf.

„Am Ende hat er viele Optionen. Wir respektieren, wenn er und seine Berater etwas anderes suchen“, sagte Berding. Aber: „Es ist nicht vorbei, bevor er nicht bei einem anderen Verein unterschrieben hat. Wir wissen auch, was wir hier haben - ein großes Stadion, eine gute Atmosphäre und tolle Bedingungen. Wer weiß, was am Ende passieren wird.“