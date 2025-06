Eberl: Von Klub-WM zurück nach München

Der Münchner Sportvorstand will mögliche Transfers vorantreiben.

Der Münchner Sportvorstand will mögliche Transfers vorantreiben.

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl ist von der Klub-WM in den USA nach Deutschland zurückgeflogen, um mögliche Transfers anzuschieben. Es gebe „einige Gespräche zu führen, dann ist er in der europäischen Zeit. Das passt aktuell so“, sagte Sportdirektor Christoph Freund vor dem Spiel des deutschen Rekordmeisters bei der Klub-WM gegen Boca Juniors in Miami bei DAZN.