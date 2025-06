"Es schaudert mir": Eine Tragödie prägt den Bayern-Gegner

Am kommenden Sonntagabend dürften das die Spieler des FC Bayern ebenfalls zu spüren bekommen, wenn sie im Achtelfinale (ab 22 Uhr im LIVETICKER) gegen Flamengo um den Einzug in die Runde der letzten Acht kämpfen.

Zehn Nachwuchsspieler verbrannten

Denn es ist noch gar nicht lange her, dass beim kommenden Bayern-Gegner die Welt im Angesicht einer Tragödie still stand. Am 8. Februar 2019 brach im Trainingszentrum der Jugendmannschaft des Klubs ein tödliches Feuer aus.