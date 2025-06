"Wegweisende Neuerungen" bei Klub-WM verkündet

Der Fußball-Weltverband FIFA stellt eine Reihe an Innovationen für die Klub-WM in den USA vor.

Am Freitag präsentierte der Fußball-Weltverband eine Reihe an Neuerungen für das Turnier in den USA (ab 14. Juni) - „wegweisende Neuerungen“, wie der Weltverband in einer Mitteilung vollmundig verspricht.