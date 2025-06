Fluminense übernimmt Tabellenführung in der BVB-Gruppe

Der brasilianische Fußball-Spitzenklub Fluminense liegt bei der Klub-WM dank eines Comeback-Sieges auf Achtelfinalkurs. Das Team aus Rio de Janeiro bezwang Ulsan HD aus Südkorea mit 4:2 (1:2) und eroberte in der Gruppe F die Tabellenführung vor Borussia Dortmund. Zwischen den Brasilianern und dem Fußball-Bundesligisten kommt es somit am letzten Spieltag zu einem Fernduell um den Gruppensieg.

Die Südkoreaner sind am Mittwoch (21.00 Uhr/Sat.1 und DAZN) der letzte Gegner des BVB, gespielt wird in Cincinnati. Zeitgleich treffen in Miami Fluminense und die Mamelodi Sundowns aus Südafrika aufeinander. Momentan führt Fluminense die Tabelle aufgrund der um ein Tor besseren Tordifferenz vor Dortmund an. Mamelodi hat ebenfalls noch Chancen aufs Achtelfinale.