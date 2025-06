FC Bayern bei der Klub-WM: Kurioses erstes Training in Orlando

Der Rekordmeister startet am Sonntag gegen Auckland City in die Klub-WM.

Der Rekordmeister startet am Sonntag gegen Auckland City in die Klub-WM.

„Während der Einheit hatte man sogar das Gefühl, dass eine Fußbodenheizung eingebaut ist“, scherzte Müller nach der ersten Trainingseinheit des FC Bayern in den USA vor dem Auftakt der Klub-WM : „Die Luftfeuchtigkeit ist natürlich hoch, aber das ist völlig okay. Die anderen müssen auch schwitzen.“

Micky Maus und Goofy schauen bei Bayern vorbei

Nach der Ankunft in Florida am Dienstag akklimatisierten sich die Profis des Rekordmeisters am Mittwochvormittag (Ortszeit) rund eine halbe Stunde lang auf einem Trainingsplatz auf dem ESPN Sports Complex - unweit von Disneyworld, weswegen auch die Disney-Charaktere Micky Maus und Goofy beim Training vorbeischauten.

Nationalspieler sollen Donnerstag anreisen

Allzu viel Zeit bleibt dafür jedoch nicht, zumal noch einige Spieler fehlten. Vor dem ersten Gruppenspiel gegen Auckland City am Sonntag (18.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) in Cincinnati sollen am Donnerstag die Nationalspieler in Orlando zum Team stoßen.