Gruselkick im Glutofen: Bayern verspielen Gruppensieg

Nach der ersten Niederlage bei einer Klub-WM wartet dort am Sonntag (22.00 Uhr MESZ/DAZN und Sat.1) in Miami Gardens der brasilianische Traditionsklub Flamengo, der in Gruppe D auch den FC Chelsea bezwungen hatte (3:1). Im Viertelfinale käme es zum Duell mit Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain oder Inter Miami um Weltstar Lionel Messi.

Gefühlte Temperaturen von bis zu 42 Grad Celsius, dazu der stumpfe Rasen: Die Bedingungen im Bank of America Stadium hatten es in sich. „Ich will mich nicht beschweren“, sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany, „aber das wird das Spiel beeinflussen. Ich habe schon im Kopf, dass es nicht so leicht wird, wie man zuhause glaubt.“