Kahn mit Klartext-Warnung an Bayern-Star!

Oliver Kahn richtet eindringliche Worte an einen Superstar des FC Bayern.

Oliver Kahn richtet eindringliche Worte an einen Superstar des FC Bayern.

Oliver Kahn rät Bayern Münchens Torhüter Manuel Neuer zu einer klugen Belastungssteuerung in der kommenden Saison.

„Die Verletzungsanfälligkeit ist größer. Manuel kann immer noch seine Qualitäten zeigen. Aber in diesem Alter, eine ganze Saison in drei Wettbewerben: Das ist eine große Herausforderung für den Körper“, warnte Kahn in der Sport Bild: „Irgendwann sind dir natürliche Grenzen gesetzt. Da gilt es abzuwägen: Gehe ich zum Trainer und nehme mich auch mal raus, um zu regenerieren.“