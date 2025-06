Negative Langzeitfolgen für den BVB und Bayern?

Selbst Trainer-Legende Arsène Wenger, der unter der Woche die Dortmunder am Trainingsplatz in Miami besucht hatte, monierte die Bedingungen. Das verriet BVB-Coach Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Mamelodi Sundowns (ab 18 Uhr im LIVETICKER) . „Er hat genau dasselbe konstatiert wie ich. Das Tempo ist nicht hoch (…). Wir würden uns alle wünschen, dass wir ein ganz anderes Tempo spielen“, betonte Kovac.

Hitze als Ausrede? „Das sind einfach nur Erklärungen“

Klub-WM als Vorteil? „Auf gar keinen Fall“

Negative Langzeitfolgen für Bayern und BVB wegen Klub-WM?

Vor allem mit Blick auf die lange Saison und die dichte Taktung der Spiele könnte das Turnier zum Problem werden: „Das merkt man dann, wenn es in den Herbst und frühen Winter hineingeht. Wenn du da alle drei Tage spielst. Da ist so ein Sommerurlaub natürlich auch extrem wichtig. Der fehlt uns jetzt. Wir müssen mal schauen, wie wir das hinkriegen über das Jahr. Kurzfristig kann es sein, dass du eingespielter bist als normal. Aber über einen längeren Zeitraum ist es, von meinem Gefühl her, eher eine Schwierigkeit.“

Fest steht: Der BVB muss am Samstag in Cincinnati gegen die Sundowns antreten – trotz aller Umstände. Eine Turnier-Prognose lautet: Könnte es sein, dass am Ende nicht die beste Mannschaft die Klub-WM gewinnt, sondern diejenige, die mit den Bedingungen am besten zurechtkommt?