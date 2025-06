Klub-WM: Boca Juniors verspielen Sieg gegen Benfica

SID 17.06.2025 • 02:13 Uhr In einer hitzigen Partie gibt Boca eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand - und trifft nun auf den FC Bayern.

Die Boca Juniors haben zum Auftakt in die Klub-WM einen Achtungserfolg aus der Hand gegeben und gehen leicht angeschlagen in das anstehende Duell mit dem FC Bayern. Der Traditionsverein aus Buenos Aires kam in der Gruppe C gegen Benfica Lissabon trotz einer Zwei-Tore-Führung und zwischenzeitlicher Überzahl nur zu einem 2:2 (2:1). In der Nacht auf Samstag (3.00 Uhr MESZ/DAZN und Sat.1) trifft Boca nun auf die Bayern, die ihren Auftakt gegen Auckland City am Sonntag deutlich mit 10:0 gewonnen hatten.

Kapitän Miguel Merentiel (21.) und Rodrigo Battaglia (27.) hatten Boca, das noch ohne seinen verletzten Starstürmer Edinson Cavani auskommen musste, in Miami in Führung gebracht. Doch die beiden argentinischen Weltmeister Ángel di María (45.+3/Foulelfmeter) und Nicolás Otamendi (84.) glichen für Benfica aus. Der eingewechselte Andrea Belotti (70.) hatte bei den Portugiesen zuvor nach einem Kopftreffer gegen Ayrton Costa die Rote Karte gesehen, in der Schlussphase musste auch Boca-Verteidiger Nicolás Figal (88.) nach einem groben Foulspiel mit Rot vorzeitig den Platz verlassen.